A huge Asus RTX 5080 Noctua Edition GPU with a matching Noctua gaming PC.
Asus GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition review

Big, chilly, and hella headroom.

Our Verdict

An extremely well put together graphics card that could make cheaper models blush. It's cool, quiet and the overclocking headroom is wild. Thing is, it's not a good time to buy any RTX 5080, especially not a super-premium one such as this.

For

  • Extremely quiet
  • Chilly
  • Good looking?
  • Overclocking headroom
  • BIOS switch

Against

  • Expensive
  • Huge
  • Tough to style out

The Asus GeForce RTX 5080 Noctua Edition is claimed to be the "quietest graphics card in its class" and I don't doubt it's in the running. Though upon first removing it from its box, I was sure it had earned itself at least one accolade: it's easily the largest graphics card I've ever tested. Just a year or two ago, I would have laughed at sheer heft of the RTX 4080 Founders Edition—it looks practically pint-sized next to the Noctua Edition.

This colossus is the product of a partnership between Asus and Noctua. The cooling company is providing three of its NF-A12x25 120 mm fans for the shroud here, including a splash of brown that we don't see on a GPU too often. I think it looks great, with an almost steampunk appearance on account of its massive heft and unusual colourway. It even sparkles a little in the light, which is a nice touch.

RTX 5080 Noctua Edition specs

(Image credit: Future)

GPU: GB203
CUDA cores: 10752
Memory: 16 GB GDDR7
GPU clock speed: 2700 MHz / 2655 MHz (Extreme profile)
Memory speed: 30 Gbps
Dimensions: 303 x 121 x 49 mm
Weight: 2.607 kg / 5.74 lbs
Price: $1700/£1560

But it's also extremely easy to build an ugly PC with this card. I moved it over to our MSI/Cyberpower test system for benchmarking, which is all-white and bathed in RGB lights, and the RTX 5080 looks absolutely horrid. I had to avert my eyes for the remainder of the tests.

Weighing in at 2.607 kg—enough that I weighed it on my human scales, not my kitchen scales—this card features a huge heatsink riddled with heat pipes. Four of these heat pipes run the length of the card, which, at 385 mm, is only able to fit inside very spacious cases. The rest culminate near the vapour chamber that sits atop the GPU.

One of the less spoken about but important parts of a graphics card's construction is the thermal interface material (TIM). This card offers a phase-change thermal pad to keep an even contact between the heatsink and GPU at all times, and ideally, over a long period of time. The card has a lapped contact plate atop of the GB203 GPU, a technique that Asus calls MaxContact. It reckons this alone knocks up to 2 °C off.

A huge Asus RTX 5080 Noctua Edition GPU with a matching Noctua gaming PC.
(Image credit: Future)

For I/O, this card includes two HDMI 2.1 ports (one above the other) alongside three DisplayPort 2.1 ports, which run the remaining length of the two-slot bracket. It's absolutely a four-slot card, however, measuring 388 x 80 x 138 mm by my own measurements

The graphics card offers two BIOS modes: Performance and Quiet. These are switched via a tiny switch near the 16-pin connector. The Quiet mode keeps the clock speed at 2,700 MHz. The Performance mode sets it to 2,730 MHz.

Performance - Asus GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition

RTX 5080 Asus Noctua Edition (performance mode)
22443
RTX 5080 Asus Noctua Edition (quiet mode)
22940
RTX 5080 MSI Ventus 3X OC White
21669
