Skyrim NPC Codes

If you enjoyed our list of Skyrim Console Commands, you'll know that a lot of need reference codes for NPCs and items. Well, good news! We've compiled a list of those, too. We already gave you a list of Skyrim Item Codes but now we're bringing you references for all the NPCs and enemies in the game. The Base ID is used with a 'place at me' command to spawn new creatures, that's how we managed to summon the horde of dragons in the video up above, while the Ref ID is with the 'move to' command to take you to an existing NPC.

For other ways to change, improve, and break Skyrim, try our list of Skyrim Special Edition mods, best Skyrim mods (the original), mods for playing Skyrim as another character, and Skyrim graphics mods.

We've listed the NPCs here, and you'll find the enemies on the next page.

NPCs

Base ID Ref ID Name

000D3E79 000D3E7A Acolyte Jenssen

00013385 0001F306 Adara

00013255 000198D4 Addvar

00019DC7 00019E01 Addvild

000661AD 000661AE Adeber

0001411D 0001B13E Adelaisa Vendicci

0001411E 00029970 Adisla

0001413C 0001B119 Adonato Leotelli

00013BB9 0001A67C Adrianne Avenicci

00019BFF 00019E12 Aduri Sarethi

0001A696 0001A697 Aela the Huntress

0001360B 0001A6D2 Aeri

00013346 00019DF8 Aerin

000135E5 0001AA5F Agni

00020044 00020045 Agnis

000CE086 000CD09C Ahjisi

0001B1D6 0007434A Ahkari

00013BBE 0001A6A5 Ahlam

0001325F 000198B0 Ahtar the Jailor

0001325C 000198D0 Aia Arria

0001402E 00019909 Aicantar

00013B69 00019931 Ainethach

0001B074 000D2AFF Alain Dufont

00032D9D 00032DA0 Alduin (As he appears in the quest A Blade in the Dark)

0002E3EF 0002E3F2 Alea Quintus

00013347 00019DD9 Alessandra

0009B7AB 0009B7C8 Alfarinn

00013BB0 0001A68B Alfhild Battle-Born

000135E6 0001AA5C Alva

00013475 00013482 Alvor

0003B43A 0003B43B Amaund Motierre

0001413E 0001B128 Ambarys Rendar

00013BAA 0001A66A Amren

0001E7D7 0001E7D8 Ancano

00013BA8 0001A68D Andurs

00013260 000198D2 Angeline Morrard

000CAB2F 000CAB2E Angi

00014137 0001B138 Angrenor Once-Honored

000DDF86 000DDF87 Anise

00013666 0001B092 Annekke Crag-Jumper

00013B97 0001A680 Anoriath

000443F3 000443F2 Anska

00013387 0001990A Anton Virane

00013349 00019DEE Anuriel

00013386 00019902 Anwen

00028AD0 00028AD1 Aranea Ienith

00013BA4 0001A66D Arcadia

0004D6CA 0004D6CF Arcturus

000A2C8C 000A2C92 Argis the Bulwark

000411CF 000411CD Ari

0001334A 00019E13 Aringoth

00014127 0001B144 Arivanya

0001BDB0 0001BDE7 Arnbjorn

0002C6C7 000886B3 Arngeir

0001C19D 0001C1AB Arniel Gane

00029DAD 000AC9E9 Arnskar Ember-Master

00013B7B 0001992A Arob

00037D80 00037D81 Arondil

00039646 00039655 Arvel the Swift

00019DF2 00019DF3 Asbjorn Fire-Tamer#

0001334B 00019DCD Asgeir Snow-Shod

000135E7 0001AA68 Aslfur

0001C18A 0001C1B7 Assur

00015D2B 00015CC5 Asta

0001BDB4 0001BDE8 Astrid

00013295 0001F14D Ataf

0001B1DA 00074341 Atahba

000622E5 000622E7 Atar

0001A6D5 0001A6D6 Athis

00019E18 00019E19 Atub

00014140 0001B124 Aval Atheron

00014132 0001B121 Aventus Aretino

00019BFE 00019E11 Avrusa Sarethi

00013B9A 0001A686 Avulstein Gray-Mane

00019A2A 00019A2B Azzada Lylvieve

000B3C81 000B3C82 Azzadal

0001D4B7 0001D4BC Babette

00019955 0005B689 Bagrak

00038C6E 00038C6F Balagog gro-Nolob

00013BBD 0001A677 Balgruuf the Greater

0001334C 00019DF1 Balimund

0009A7A8 0009A7A9 Banning

0001BFC5 00052535 Barbas

000A33EA 0002B99D Bashnag

000136C1 00019E08 Bassianus

000CE09C 000955C0 Batum gra-Bar

00013261 000198D8 Beirand

00013612 0001A6B6 Beitild Iron-Breaker

00013B6B 00019934 Belchimac

00013BA1 0001A672 Belethor

000B9981 000B9988 Belrand

00014138 0001B127 Belyn Hlaalu

000E77CB 001027DB Bendt

000135E8 0001AA65 Benor

00013BB3 0001A688 Bergritte Battle-Born

0001334D 00019DD0 Bersi Honey-Hand

00013388 000198E7 Betrid Silver-Blood

0001C187 0001C18C Birna

00013669 00013698 Bjorlam

0001B076 0001B097 Bolar

00014126 0003A97A Bolfrida

00013264 000198C3 Bolgeir Bearclaw

0001334E 00019DD7 Bolli

00013651 0001981F Bolund

000C78E1 000C78E2 Bor

00019959 0005B688 Borgakh the Steel Heart

000877B2 000877B3 Borgny

0001338A 00019915 Borkul the Beast

0002C6CE 000886B4 Borri

0001338B 000198F7 Bothela

000136BE 00019E05 Boti

00013389 00019911 Braig

00013BA9 0001A66B Braith

0001334F 00019DDC Brand-Shei

000CD64C 000CC5A1 Brandish

00069F38 00069F39 Brelas

0001C196 0001C1A4 Brelyna Maryon

0001A6A2 0001A6A3 Brill

0001A6B7 0001A6B8 Brina Merilis

000136B9 0001A6AC Britte

0001338C 0001BB8F Brother Verulus

00014149 0001B117 Brunwulf Free-Winter

00013265 000198BF Bryling

0001B07D 00020545 Brynjolf

00013613 0001A6C2 Bulfrek

00013B79 00019928 Burguk

000D66FE 000D6702 Cairine

0001338E 00019908 Calcelmo

000A2C90 000A2C96 Calder

0001414A 0001B11D Calixto Corrium

0001347B 00013488 Camilla Valerius

00041FB8 00041FB9 Captain Aldis

000C603D 000C603C Captain Avidius

0001E38B 0002C486 Captain Hargar

00013296 000A17AB Captain Lief Wayfinder

00014134 000A05D1 Captain Lonely-Gale

00013B99 0001A675 Carlotta Valentia

00019951 0005B683 Chief Larak

0001B075 0001B098 Chief Mauhulakh

0003BC26 0003BC27 Chief Yamarz

00090738 0009073E Christer

000550F0 000550F1 Cicero

00019A2C 00019A2D Clinton Lylvieve

0001C19A 0001C1A8 Colette Marence

00038257 00038258 Commander Caius

0001D4B5 0004BCC5 Commander Maro

00013350 00019DE5 Constance Michel

00013266 000198A0 Corpulus Vinius

00013390 000198FA Cosnach

00048B55 0008DB3A Curalmil

000D4FD8 000D4FDA Cynric Endell

0001434B 0001A67A Dagny

0001C183 0001C18D Dagur

00013391 000199B3 Daighre

000132A4 000A17A7 Dalan Merchad

00013BA5 0001A69F Danica Pure-Spring

00013268 000198B8 Deeja

00020040 000205C3 Deekus

00013392 0001F325 Degaine

00072663 00072667 Delacourt

00013478 00013485 Delphine

0001CB78 0001DA41 Delvin Mallory

0001365A 0001981B Dengeir of Stuhn

0001403E 0001B08D Derkeethus

0001327C 000198DC Dervenin the Mad

00013352 00019DD6 Dinya Balu

0001336D 00019DFA Dirge

000D673A 000D673D Donnel

00013477 00013484 Dorthe

00095F7E 00095FDE Drahff

000240D7 000240D8 Drascua

00013353 00019E15 Dravin Llanith

0001365F 0001B08B Dravynea the Stoneweaver

0001C198 0001C1A6 Drevis Neloren

00013354 00019DCF Drifa

0001B1CF 00074347 Dro'marash

000D6711 000D6713 Dryston

00013393 00019912 Duach

000C78C0 000C78C1 Dulug

0001B079 0001B099 Dushnamub

00013356 00044A8D Edda

000877AF 000877B0 Edith

0002C6CC 000886B5 Einarth

0001C185 0001C18F Eirid

000D001A 000D001B Eisa Blackthorn

0001412A 0001B118 Elda Early-Dawn

00013269 000198BC Elenwen

00013357 00019DFB Elgrim

0001326A 000198C1 Elisif the Fair

00013B9E 0001A681 Elrindir

00013394 000198FD Eltrys

0003550B 0003550C Embry

0001D4B9 0004BCCB Emperor Titus Mede II

0001326F 000198AD Endarie

00013395 000198F1 Endon

00013B6C 00019935 Enmon

0001B3B5 0001CB2B Ennis

0001360C 0002004A Ennodius Papius

0001C19C 0001C1AA Enthir

0001990F 0001BB8E Eola

00013B9D 0001A683 Eorlund Gray-Mane

0002427D 00024280 Erandur

00013271 000198C7 Erdi

0002ABC4 0002ABC5 Eriana

00065657 000656E2 Erik the Slayer

00013272 000198A9 Erikur

000133AB 000199B4 Erith

000EA71F 00029C09 Erlendr

00013358 00019DFD Esbern

00034D97 00034D98 Estormo

0003A1D3 0003A1D6 Etienne Rarnis

00013273 000198B3 Evette San

00013B77 000199CF Eydis

00013480 0001348C Faendal

00019A28 00019A29 Faida

00013397 00019905 Faleen

000135E9 0001AA5E Falion

00013274 000198C2 Falk Firebeard

0001C197 0001C1A5 Faralda

00013BBB 0001A67E Farengar Secret-Fire

0001A692 0001A693 Farkas

00014131 0001B125 Faryl Atheron

000136BF 00019E06 Fastred

00038287 00038288 Fenrig (Ghost)

0001BDB2 0001D4BB Festus Krex

00013275 000198B1 Fihada

000136C3 00019E09 Filnjar

00090739 000430B5 Fjola

00013398 000198ED Frabbi

00013B9C 0001A684 Fralia Gray-Mane

00013359 00019DE6 Francois Beaufort

00013277 000198A6 Freir

00013614 0001A6B5 Frida

00013278 000198D6 Fridrika

0001347E 0001348B Frodnar

0003E8AD 0003E8AC Frofnir Trollsbane

000185F6 000185F5 Froki Whetted-Blade

0001335A 00019DE2 From-Deepest-Fathoms

00097E1E 00097E1F Frost

0001434C 0001A679 Frothar

00013615 0001A6C5 Fruki

0002E3E8 0002E3F1 Fultheim the Fearless

0001BDB8 0001BDEB Gabriella

0001B09A 0001B09B Gadba gro-Largash

0002EB58 0002EB59 Gadnor

00044050 00044051 Gaius Maro

00014128 0001B133 Galmar Stone-Fist

0001365D 0001B089 Ganna Uriel

00019E1C 00019E1D Garakh

000B03A3 000B4084 Garthar

000D6703 000D6704 Garvey

000199B7 000199B8 Gat gro-Shargakh

0001327D 000198D5 Geimund

00014040 0001B08A Gemma Uriel

0001347C 00013489 Gerdur

00013603 0001AA55 Gestur Rockbreaker

000C78C2 000C78C3 Ghak

000C78CC 000C78CD Ghamorz

00013B7C 0001992B Gharol

00013B81 00019930 Ghorbash the Iron Hand

0001339A 00019906 Ghorza gra-Bagol

00013679 00019835 Ghunzul

0010A062 0010A063 Gian the Fist

0004BCC3 0004BCC4 Gianna

0001367A 0001C1FC Gilfre

00013281 000198CE Giraud Gemane

00013282 000198B5 Gisli

00039F23 00039F24 Gissu

00019FE8 000A7360 Golldir

000135EA 0001AA69 Gorm

00019C01 00019E10 Gralnach

000136C5 0004E0B3 Grelka

0001335E 00019DE4 Grelod the Kind

00014133 0001B12D Grimvar Cruel-Sea

0001339B 00019917 Grisvar the Unlucky

000136C6 00019E0E Grogmar gro-Burzag

00019C00 00019E0F Grosta Grosta Nord

0003725E 0003725A Guardian Saerek

000E7EB2 000E7EB3 Guardian Troll Spirit

000C78CA 000C78CB Gul

00019E20 00019E21 Gularzob

00013284 000198B7 Gulum-Ei

0009B0AD 000B1694 Gunjar

0002C930 0002C931 Gwendolyn

000658D4 00065AB2 Gwilin

00013627 0002005A Hadring

0002BF9F 0002BFA2 Hadvar

0001335F 00019DDA Haelga

00013360 00019DFC Hafjorg

0001DC04 00053447 Haldyn

00064B1C 000642C0 Halldir

0001E765 0001E766 Hamal

0010A04C 0010A050 Hamelyn

0001C184 0001C18E Haran

00013361 00019DEB Harrald

0001339C 000198FB Hathrasil

0009400E 0009400F Hefid the Deaf

00013BAC 0001A682 Heimskr

00014124 0001B11E Helgird

00013657 00019824 Helvard

00013362 00019DD2 Hemming Black-Briar

000CE089 000955BD Heratar

00029DAE 000AC9E8 Herluin Lothaire

0001412D 0001B136 Hermir Strong-Heart

0001367C 0001982F Hert

0004D6E7 0004CF61 Hevnoraak

00095FD5 00096002 Hewnon Black-Skeever

00035533 00035534 Hilde

0001411F 0001B12E Hillevi Cruel-Sea

00013287 000198AA Hjorunn

0001347D 0001348A Hod

000CE09D 000955BB Hoddreid

00013351 00019DFE Hofgrir Horse-Crusher

000284AC 000284AD Hogni Red-Arm

00019A1D 00019A1E Horgeir

0001A6B9 0001A6BA Horik

00013288 000198D7 Horm

00013668 0001B08F Hrefna

0001339D 000198EF Hreinn

00013363 00019DE9 Hroar

000135F0 0001AA5D Hroggar

0001339E 000198EE Hroki

00013BBC 0001A678 Hrongar

00013BA3 0001A66E Hulda

00013662 0001B085 Iddra

000135EB 0001AA66 Idgrod Ravencrone

000135EC 0001AA67 Idgrod the Younger

00013BB2 0001A689 Idolaf Battle-Born

0001339F 00019903 Igmund

00013289 000198D1 Illdi

00048C2F 0004B22E Illia

000133A1 000198EB Imedhnain

0001364F 00019819 Indara Caerellia

00013370 00019DCE Indaryn

0001328A 000198CD Inge Six-Fingers

00013364 00019DD4 Ingun Black-Briar

000A2C91 000A2C93 Iona

00013617 0001A6BB Irgnir

00013BB8 0001A67F Irileth

0001328B 000198C0 Irnskar Ironhand

00039840 00064EAF Isabelle Rolaine

0003B0E7 000A9F99 J'darr

0002ABC3 0002ABC6 J'Kier

0001C195 0001C1A3 J'zargo

0003B0E6 0003B0FC J'zhar

0001328C 000198AF Jala

000E63D6 000E63D7 Japhet

0001328D 000198B9 Jaree-Ra

0001328E 000198B2 Jawanan

000B9982 000E1BA9 Jenassa

00013604 0001AA53 Jesper

00013618 0001A6C1 Jod

000136BD 00019E04 Jofthor

00013BB1 0001A68A Jon Battle-Born

000135ED 0001AA62 Jonna

00014120 0001B11F Jora Wing-Wish

000A2C8F 000A2C95 Jordis the Sword-Maiden

000138B6 0001AA60 Jorgen

000135EE 0001AA6A Joric

00014135 0001B134 Jorleif

0001328F 000198CF Jorn

000136B3 0001A6A7 Jouane Manette

00026F0F 00026F13 Julienne Lylvieve

0001361A 0005226C Karita

00013619 0001A6BC Karl

0001B07F 00058F1A Karliah

00013290 000198D9 Katla

000BFB55 000C3B2B Keeper Carcette

00013365 00019DC8 Keerava

00021601 00041856 Kematu

000133A2 000198F2 Kerah

00089986 0008998C Kesh the Clean

00013291 000198AB Kharag gro-Shurkul

0001B1D2 000CD92D Kharjo

0001B1D9 0007433F Khayla

0003F21E 0003F220 Kibell

00013293 000A17A9 Kjar

00013661 0001B087 Kjeld the Younger

000133A3 000198EC Kleppr

000136C2 00019E07 Klimmek

00094000 00094002 Knjakr

00013294 000198DB Knud

0001A68E 0001A68F Kodiak Whitemane

0001360D 0001A6D4 Kodrir

0001C188 0001C1B5 Korir

00039BB7 00039BE0 Kornalus

0001C180 0001C190 Kraldar

00100767 000F8A48 Krosis

0001364C 00019821 Kust

000D37D1 000D37D0 Kyr

00013366 00019DEA Laila Law-Giver

000135EF 0001AA61 Lami

00013BAF 0001A68C Lars Battle-Born

00013B6E 00019932 Lash gra-Dushnikh

000132A1 000198BB Legate Rikke

0008455E 00077D67 Legate Skulnar

00013610 0001A6D3 Leifur

0001361B 0001A6BD Leigelf Quicksilver

000136B8 0001A6AD Lemkil

00037E04 00037E06 Leonara Arius

00013B76 00066262 Leontius Salvius

000C44FF 000BBB44 Lieutenant Salvarus

000A19FF 0003289C Lis

000133A5 000198EA Lisbet

00013297 000198A2 Lisette

00019E1E 00019E1F Lob

00013650 0003A19F Lod

00019A22 00019A23 Lodvar

000133A6 000198F3 Logrolf the Willful

0001361C 0001A6C6 Lond Northstrider

00014145 0001B120 Lortheim

00013368 00019DCA Louis Letrush

0005CBE9 001069F3 Lowlife

0002333A 0002335A Lu'ah

0001347A 00013487 Lucan Valerius

0001AA63 0001AA64 Lurbuk gro-Dushnikh

000A2C8E 000A2C94 Lydia

000136BC 00019E03 Lynly Star-Sung

000954BF 000BA0CB M'aiq the Liar

0001B1D1 00074345 Ma'dran

0001B1D5 00074344 Ma'jhad

0001B1D7 000C8225 Ma'randru-jo

000CE09B 000955BC Ma'tasarr

00013298 000198AE Ma'zaka

000133A7 00019916 Madanach

0001361D 0001A6C3 Madena

0001B072 00021EA6 Madesi

000C78BE 000C78BF Mahk

0009CB66 00029D87 Malkoran

0002BA8E 0002BA8F Mallus Maccius

0001414E 0001B129 Malthyr Elenil

0001C182 0001C192 Malur Seloth

000E7EAF 000E7EAE Mammoth Guardian Spirit

0001335B 00019DD5 Maramal

000B9980 000B9986 Marcurio

00013369 00019E14 Marise Aravel

0001364E 0001981A Mathies Caerellia

000371D6 0003BE26 Maul

0001C605 0001C606 Maurice Jondrelle

0001336A 00019DD1 Maven Black-Briar

0003B5B2 0003B5B8 Medresi Dran

000D95E9 000D95EA Meeko

00013299 0001A638 Melaran

00039B3E 000220BB Melka

00013B6D 00019936 Mena

00019A2E 00019A2F Michel Lylvieve

0001A670 0001A671 Mikael

00013BAD 0001A676 Mila Valentia

0001329B 000198A4 Minette Vinius

0001C1A0 0001C1B9 Mirabelle Ervine

0001336B 00019DF7 Mjoll the Lioness

000C78DF 000C78E0 Mogdurz

0001336C 00019DF5 Molgrom Twice-Killed

000F496C 00086CF4 Morokei

000D6719 000D671A Morven

00055A5E 00055A63 Moth gro-Bagol

000136B6 0001A6A8 Mralki

000E662B 000E662C Mudcrab Guardian Spirit

0001406B 000198F8 Muiri

0001B07A 0001B09C Mul gro-Largash

000133A9 000198FF Mulush gro-Shugurz

00013B7A 00019929 Murbul

00013B7F 0001992E Nagrub

000FE431 000FDBB0 Nahagliiv

000F849B 00013B66 Nahkriin

000133A0 000198E9 Nana Ildene

000136C0 00019E24 Narfi

000427A6 000427A5 Naris the Wicked

00013654 0003A199 Narri

00013BBF 0001A6A4 Nazeem

0001C3AB 0001C3AD Nazir

0001412F 0001B13F Neetrenaza

0001E7D5 0001E7D6 Nelacar

0001434D 0001A67B Nelkir

00013659 00019823 Nenya

000133AA 000198F5 Nepos the Nose

000233D2 00034CC9 Nerien

000411D0 000411CE Niels

0001BB5D 0001A2D2 Nightingale Sentinel

0001414B 0001B11A Nils

0001412C 0001B12A Nilsine Shatter-Shield

0001336E 00019DE0 Niluva Hlaalu

0002C926 0002C928 Nimriel

00014123 0001B11C Niranye

0001CD91 00049523 Niruin

0001C19B 0001C1A9 Nirya

0001336F 00019DD8 Nivenor

0001A6D9 0001A6DA Njada Stonearm

000E3EAD 000C2871 Nord

00013372 00019DCC Nura Snow-Shod

00014148 0001B115 Nurelion

0001329D 000198B4 Octieve San

0001329E 000198C6 Odar

000136C4 00019E0D Odfel

000133AC 00019913 Odvan

00014142 0001B135 Oengul War-Anvil

00013B80 0001992F Oglub

000133AD 000198F4 Ogmund

00019E22 00019E23 Ogol

00013BAE 0001A699 Olava the Feeble

00019A20 00019A21 Olda

00013B9B 0001A685 Olfina Gray-Mane

00013BB4 0001A687 Olfrid Battle-Born

0001995B 0005B686 Olur

000133AE 000198FC Omluag

000133AF 0001990D Ondolemar

0001C194 0001C1A2 Onmund

00045F78 00045F8E Orchendor

00013479 00013486 Orgnar

000133B0 00019901 Orla

0002A388 0002A389 Orthorn

0001413B 0001B13D Orthus Endario

0003763A 0008767A Otar the Mad

0003C57C 0003C57D Paarthurnax

00013605 0001AA58 Pactur

0001329F 000198CC Pantea Ateia

00034CBA 0007D41B Paratus Decimius

000133B1 000199B6 Pavo Attius

0001996C 00019970 Perth

0001C199 0001C1A7 Phinis Gestor

00013BBA 0001A67D Proventus Avenicci

000B11A7 000B1190 Pumpkin

0002BA3C 0002BA3D Quaranir

0001414C 0001B116 Quintus Navale

000D37CF 000D37B8 Ra'jirr

0002ABC2 0002ABC7 Ra'kheran

0001B1D3 00074342 Ra'zhinda

000133B2 00019904 Raerek

00013B6A 00019933 Ragnar

00035351 0007E4B9 Rahgot

0002BF9D 0002BF9E Ralof

0001C186 0001C18B Ranmir

000B03A4 000B4085 Ravyn Imyan

000368C8 000683A7 Razelan

000133B3 000198E4 Reburrus Quintilius

000C1908 000C14B3 Red Eagle

000136B4 0001A6AB Reldith

0001413A 0001B123 Revyn Sadri

0005BF2B 0005BF2C Rexus

000133B4 000198FE Rhiada

000799E4 000799E5 Rhorlak

0001B1DB 00074340 Ri'saad

0001A6D7 0001A6D8 Ria

0002ABC0 0002ABC1 Rissing

000133B5 00019937 Rogatus Salvius

0001403F 0001B084 Roggi Knot-Beard

000A3BDB 000A3BDC Roggvir

0003EFE9 0003EFED Rolff Stone-Fist

00013377 00019DE1 Romlyn Dreth

000133B6 0001990B Rondach

000136B2 0001A6A6 Rorik

000132A2 000198A5 Rorlund

00038289 0003828A Ruki

00039F1F 00039F25 Rulindil

00013378 00019DE8 Runa Fair-Shield

000D4FDE 000D4FE0 Rune

0001364D 00019820 Runil

0001361E 0001A6BE Rustleif

00013BA2 000D7505 Saadia

000132A3 000A17A6 Sabine Nytte

0002BA8C 0002BA8D Sabjorn

000E7EAD 000E7EAC Sabre Cat Guardian Spirit

00013379 00019DEC Saerlund

00032D9B 00032D9F Sahloknir

00094012 00094014 Salvianus

0001BB9C 000A96A0 Sam Guevenne

0001337A 00019DE7 Samuel

000C19A3 000C19A5 Sapphire

0001C19F 0001C1B8 Savos Aren

0001329A 000198C9 Sayma

0001412E 0001B140 Scouts-Many-Marshes

0003A745 0006F120 Selveni Nethri

000133B7 000263CD Senna

0002D514 0002D4F2 Septimus Signus

0001361F 0001A6BF Seren

0001C23E 0001C23F Sergius Turrianus

0002C925 0002C927 Severio Pelagia

0009CCD7 0009CCD8 Shadowmere

00013371 00019E00 Shadr

0001411A 0001B141 Shahvee

00019953 0005B685 Sharamph

0002AC69 0002AC6C Sheogorath

00019957 0005B687 Shuftharz

0001337B 00019DD3 Sibbi Black-Briar

00013653 00019822 Siddgeir

00029D96 000A05D2 Sifnar Ironkettle

0009B7AA 0009B7B4 Sigaar

00013476 00013483 Sigrid

000132A5 000198A7 Silana Petreia

0005197F 000347C6 Sild the Warlock

00014121 0001B122 Silda the Unseen

000240CC 000240CE Silus Vesuius

0004B0AE 0004B47C Silvia

000EEDF1 000EEC5F Sinderion

0006C1B7 0006C1B8 Sinding [Falkreath Jail]

000136AC 0002ABBD Sinding [Grotto]

000813B5 000813BA Sinmir

00013607 0001AA59 Sirgar

000136BA 0001A6AE Sissel

000133B8 000199B1 Skaggi Scar-Face

00013620 0001A6C0 Skald the Elder

000E662E 000E662F Skeever Guardian Spirit

0001A690 0001A691 Skjor

00013B78 000199D0 Skuli

00013BB7 0001A69C Skulvar Sable-Hilt

0001B071 00044A8E Snilf

000132A6 000198DA Snilling

00013652 0001981E Solaf

0001366B 0001B08E Sondas Drenim

000132A7 000198A3 Sorex Vinius

00013606 0001AA57 Sorli the Builder

000133B9 000199B2 Sosia Tremellia

0004B4AF 0004B4AA Stalleo

00014130 0001B142 Stands-In-Shallows

000B9983 000B998C Stenvar

0001DC00 0001DC01 Stig Salt-Plank

0001E62A 0001E62B Stump

000132A8 000198A8 Styrr

0003B0E2 0003B0FA Sulla Trebatius

0001412B 0001B11B Susanna the Wicked

00014122 0001B126 Suvaris Atheron

00016C87 00016C88 Svaknir

0001337C 00019DDB Svana Far-Shield

0001347F 00013491 Sven

00013608 0001AA52 Swanhvir

000132AA 000198C5 Sybille Stentor

000C3A3F 000C3A46 Sylgja

000BB2C0 000BB33C Synda Llanith

00029DAA 000AC9D7 Syndus

000132AB 000198AC Taarie

0001402D 00019907 Tacitus Sallustius

00013373 00019DC9 Talen-Jei

0001360A 0001AA54 Teeba-Ei

00013656 0001981C Tekla

0001BA08 0001BA06 Telrav

000658D2 00065AB3 Temba Wide-Arm

0001C189 0001C1B6 Thaena

0009B7A6 0009B7B1 Thaer

000133BA 000198E6 Thonar Silver-Blood

0001C181 0001C191 Thonjolf

000135F2 0001AA6B Thonnir

0001C241 00039C8D Thorald Gray-Mane

00013621 0001A6C8 Thoring

00013367 00019DF4 Threki the Innocent

000D4FDB 000D4FDD Thrynn

00023EF1 00023EF2 Tiber

00013BB6 0003BDE9 Tilma the Haggard

0001C19E 0001C1A1 Tolfdir

000B8827 000B882A Tonilia

0001413F 0001B12B Torbjorn Shatter-Shield

000CE084 000956AB Torkild the Fearsome

0001403D 0001B090 Tormir

0002F442 000661A4 Torom

00014136 0001B130 Torsten Cruel-Sea

0001A6DB 0001A6DC Torvar

00014125 0001B12C Tova Shatter-Shield

000353C7 000353BE Tsavani

000CE081 00095684 Tsrasuna

00014139 00029971 Tulvur

000D6718 000D671B Tynan

0001337D 00019DDE Tythis Ulen

000133BC 0001F31B Uaile

00019E1A 00019E1B Ugor

000E2BBF 000E1AA0 Ulag

00013B9F 000D15B0 Ulfberth War-Bear

000812FC 0001C401 Ulfr the Blind

0001414D 0001B131 Ulfric Stormcloak

00014141 0001B145 Ulundil

0003B0E3 0003B0F9 Umana

00013B7E 0001992D Umurn

000132AC 000198C8 Una

0001337E 00019DDD Ungrien

000371D7 00037E3C Unmid Snow-Shod

000133BD 00019914 Uraccen

0001C193 0001C1B4 Urag gro-Shub

0001B078 0001B096 Urog

000E7EA9 000E7EAA Ursine Guardian

000133BE 00019918 Urzoga gra-Shugurz

000918E2 00091918 Uthgerd the Unbroken

000A3F8E 000A400B Vagrant

0002C18D 0008CE78 Valdar

00013655 0003A198 Valga Vinicia

0003B0E1 000A9F98 Valie

0001337F 00019DE3 Valindor

00019FE6 00019FE7 Vals Veran

00029DAF 000AC9EA Vanryth Gatharian

0001A6B1 0001A6B2 Vantus Loreius

0002E3F0 0002E3F3 Vasha

0001C3AA 0001C3AE Veezara

00013380 00019DF9 Vekel the Man

00013665 0001B093 Verner Rock-Chucker

0001CD90 00028938 Vex

000132AD 000198CB Viarmo

000133BF 00019938 Vigdis Salvius

0009A7AA 0009A7AB Vigilance

000A733B 000A733C Vigilant Tyranus

00013BB5 0001A6A1 Vignar Gray-Mane

0001A694 0001A695 Vilkas Vilkas

00014129 0001B13C Viola Giordano

0001CD8F 00049535 Vipir the Fleet

000135F1 0001AA6C Virkmund

0001327A 000198B6 Vittoria Vici

000132AE 000198D3 Vivienne Onis

000133C0 0001990C Voada

000327C2 000327C1 Vokun

00041930 00041931 Volsung

000B997F 000B9984 Vorstag

000FE430 000FDBAF Vuljotnaak

00013381 00019DCB Vulwulf Snow-Shod

0009C8AA 0009C8AB Weylin

000136BB 00019E02 Wilhelm

000661AF 000661B0 Willem

0009CCD9 0009CCDA Wilmuth

000E662D 000E6630 Wolf Guardian Spirit

000F608C 000F608D Wolf Spirit

00013382 00019DDF Wujeeta

0002C6CA 000886B6 Wulfgar

00014146 0001B132 Wuunferth the Unliving

00019DEF 00019DF0 Wylandriah

0005FFDF 000721DF Wyndelius Gatharian

000CE087 000CD099 Yar gro-Gatuk

0001B077 0001B095 Yatul

000133C1 000198E5 Yngvar the Singer

00013BAB 0001A69A Ysolda

0003A19A 0003A19B Zaria

0001B1D0 00074348 Zaynabi

Check out the next page for a list of enemies and creatures.