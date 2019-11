Windows 10 Graphics and Motherboard Drivers (Updating)

Getting ready for Windows 10

So you've decided to upgrade to Windows 10, which is a good thing, because it's free. It's also faster than Windows 8.1 and comes with DirextX 12. The most important thing you can do is grab all the necessary drivers you'll need for your system. We've compiled a (huge) list of all the most recent products that have been blessed with new Windows 10 drivers. So what are you waiting for? Upgrade!

Keep in mind: we are continually updating this list as manufacturers make their Windows 10 drivers available for their products, so check back often.

Any products with a "NO" indicator means there aren't any manufacturer-released Windows 10 drivers at this time. They may arrive at a later date. However, this doesn't mean that a board listed as NO won't run perfectly on Windows 10. Your Windows 8.1 drivers for it may suffice, but upgrade with caution.

Graphics Drivers

AMD Catalyst 15.7.1 (64-bit) (32-bit)

Nvidia 353.62 (64-bit) (32-bit)

Motherboards

ASUS

*Choose Windows 10 from drop-down menu

Z99 Motherboards

1. X99-E WS - NO

2. X99-DELUXE

3. RAMPAGE V EXTREME

4. X99-E WS/ USB 3.1 - NO

5. X99-WS/ IPMI - NO

6. X99-A/ USB 3.1

7. X99-PRO/ USB 3.1

8. SABERTOOTH X99

9. X99-DELUXE/ U3.1

10. RAMPAGE V EXTREME/ U3.1

11. X99-PRO

12. X99-A

Z97 Motherboards

1. MAXIMUS VII IMPACT

2. MAXIMUS VII FORMULA

3. GRYPHON Z97

4. Z97-DELUXE (NFC & WLC)

5. SABERTOOTH Z97 MARK 2

6. SABERTOOTH Z97 MARK 1

7. Z97-PRO GAMER

8. SABERTOOTH Z97 MARK 2/ USB 3.1

9. Z97-E/ USB 3.1

10. Z97-A/ USB 3.1

11. Z97-PRO(Wi-Fi ac)/ USB 3.1

12. Z97-DELUXE/ USB 3.1

13. SABERTOOTH Z97 MARK 1/ USB 3.1

14. SABERTOOTH Z97 MARK S

15. Z97-E

16. MAXIMUS VII FORMULA/ WATCH DOGS

17. Z97-P

18. Z97-WS - NO

19. Z97-K/ CSM

20. MAXIMUS VII GENE

21. MAXIMUS VII HERO

22. Z97I-PLUS

23. Z97-C

24. Z97M-PLUS

25. Z97-PRO(Wi-Fi ac)

26. Z97-A

27. Z97-PRO

H97 Motherboards

1. H97M-E/ CSM

2. H971-PLUS

3. H97-PLUS

4. H97M-PLUS

Z87 Motherboards

1. Z87-A (NFC EXPRESS EDITION) - NO

2. Z87-DELUXE/ QUAD

3. MAXIMUS VI IMPACT

4. Z87I-DELUXE - NO

5. MAXIMUS VI FORMULA

6. MAXIMUS VI GENE

7. SABERTOOTH Z87

8. MAXIMUS VI HERO

9. MAXIMUS VI EXTREME

10. GRYPHON Z87 - NO

11. Z87-DELUXE/ DUAL

12. Z87-WS - NO

13. Z87-EXPERT

14. Z87-DELUXE

15. Z87M-PLUS

16. Z87-PLUS

17. Z87-PRO

18. Z87-K

19. Z87-C

20. Z87-A

H87 Motherboards

1. H87-PRO

2. H87M-PRO

3. H87M-PLUS/ CSM

4. H87-PLUS

5. H87M-E

6. H87I-PLUS

Q87 / B85 Motherboards

1. B85M-D PLUS

2. B85M-G R2.0

3. CS-B

4. VANGUARD B85 - NO

5. Q87T/ CSM - NO

6. B85M-E/ CSM - NO

7. Q87M-E/ CSM - NO

8. B85M-G

9. B85-PLUS

H81 Motherboards

1. N3050M-E

2. J1800M-A

3. J1900I-C

4. J1800I-A

5. J1800I-C

6. H81M-D PLUS

7. H81M-D

8. H81T/ CSM - NO

9. H81M-C/ CSM

10. H81I-PLUS

11. H81M-E

12. H81M-A

13. H81M-PLUS

Z77 Motherboards

1. MAXIMUS V FORMULA - NO

2. SABERTOOTH Z77 - NO

3. Z77-A - NO

4. P8Z77-V PRO/ THUNDERBOLT - NO

5. P8Z77-I DELUXE/ WD - NO

6. MAXIMUS V EXTREME - NO

7. MAXIMUS V FORMULA/ THUNDERFX - NO

8. P8Z77-V PREMIUM - NO

9. MAXIMUS V GENE - NO

10. P8Z77-V LX - NO

11. P8Z77 WS - NO

12. P8Z77-V DELUXE – NO

H77 Motherboards

1. P8H77-M/ CSM - NO

2. P8H77-M PRO - NO

3. P8H77-V LE – NO

Q77 / B75 Motherboards

1. B75M-A

2. P8B75-M LX PLUS - NO

3. P8Q77-M/ CSM - NO

4. P8B75-M LE - NO

5. P8B75-M/ CSM – NO

X79 Motherboards

1. P9X79 PRO

2. RAMPAGE IV BLACK EDITION

3. X79-DELUXE

4. P9X79-E WS - NO

5. RAMPAGE IV GENE

6. RAMPAGE IV FORMULA

7. P9X79 WS - NO

8. RAMPAGE IV EXTREME

9. SABERTOOTH X79

10. P9X79

11. P9X79 DELUXE

Z68 Motherboards

1. MAXIMUS IVGENE-Z/ GEN3 – NO

Q67 / H61 Motherboards

1. H61M-F

2. H61M-E

3. H61M-A - NO

4. H61M-A/ USB3 - NO

5. H61M-PLUS

6. P8H61-M LX3 R2.0 - NO

7. P8H61-M LX3 PLUS R2.0 - NO

8. P8H61-M LE/ CSM R2.0

9. P8H61-M LX PLUS – NO

X58 (X48) Motherboards

1. P6X58-E Pro – NO

P45/P43/(G45)/G43/G41 Motherboards

1. P5G41T-M LX PLUS - NO

990FX/990X/970/760G (780L) Motherboards

1. CROSSHAIR V FORMULA-Z - NO

2. SABERTOOTH 990FX R2.0 - NO

3. M5A97 PLUS

4. SABERTOOTH 990FX/ GEN3 R2.0 - NO

5. M5A78L-M/ USB3 - NO

6. M5A97 LE R2.0 - NO

7. M5A97 R2.0 - NO

8. M5A99FX PRO R2.0 - NO

9. M5A78L-M LX PLUS - NO

10. M5A97 EVO - NO

11. CROSSHAIR V FORMULA - NO

12. M5A78L-M LX – NO

FCH A50/A50M/A85X/A75/A55

1. CROSSBLADE RANGER

2, A78M-E

3. A88X-PRO

4. F2A85-V PRO - NO

5. A68HM-K

6. A68HM-E

7. A68HM-PLUS

8. A58M-K

9. A58M-E

10. A58M-A/ USB3

11. A88XM-E

12. A55BM-K

13. A78M-A

14. A88XM-PLUS/ CSM

15. A55BM-PLUS/ CSM - NO

16. A55BM-E

17. A88X-PLUS

18. A55BM-A/ USB3

19. A88XM-A

20. A55M-E

21. A55M-A/ USB3

22. A85XM-A - NO

23. F2A85-V - NO

24. F2A85-M/ CSM - NO

25. F2A55-M/ CSM - NO

26. F2A55-M LK PLUS - NO

27. F2A55-M LK - NO

28. F2A55-M LE - NO

29. F2A85-M PRO - NO

30. E45M1-M PRO - NO

31. F1A75-M PRO R2.0 - NO

32. F1A55-M LX PLUS R2.0 - NO

33. C60M1-I - NO

34. F1A55-M LX PLUS - NO

35. F1A55-M LE - NO

36. F1A75-I DELUXE - NO

37. F1A75-V EVO - NO

38. F1A75-V PRO - NO

39. E35M1-I - NO

GIGABYTE

*Choose Windows 10 from drop-down menu

X99 Motherboards

1. GA-X99-SLI (rev. 1.0)

2. GA-X99-UD4P (rev. 1.0)

3. GA-X99-UD3P (rev. 1.0)

4. GA-X99-Gaming 5P (rev. 1.0)

5. GA-X99-SOC Champion (rev. 1.0)

6. GA-X99-UD5 WIFI (rev. 1.1)

7. GA-X99M-Gaming 5 (rev. 1.0)

8. GA-X99-Gaming G1 WIFI (rev. 1.0)

9. GA-X99-Gaming 5 (rev. 1.0)

10. GA-X99-SOC Force (rev. 1.0)

11. GA-X99-UD5 WIFI (rev. 1.0)

12. GA-X99-UD4 (rev. 1.0)

13. GA-X99-UD3 (rev. 1.0)

Z97 Motherboards

1. GA-Z97X-Gaming 3 (rev. 1.1)

2. GA-Z97X-UD5H-BK (rev. 1.2)

3. GA-Z97X-SLI (rev. 1.2)

4. GA-Z97X-UD5H (rev. 1.2)

5. GA-Z97-D3H (rev. 1.2)

6. GA-Z97-HD3 (rev. 2.1)

7. GA-Z97N-WIFI (rev. 1.1)

8. GA-Z97M-D3H (rev. 1.1)

9. GA-Z97-HD3P (rev. 1.0)

10. GA-Z97X-UD5H-BK (rev. 1.1)

11. GA-Z97X-UD5H (rev. 1.1)

12. GA-Z97-HD3 (rev. 2.0)

13. GA-Z97-D3H (rev. 1.1)

14. GA-Z97-D3H (rev. 1.1)

15. GA-Z97X-UD3H (rev. 1.1)

16. GA-Z97X-SLI (rev. 1.1)

17. GA-Z97X-SOC Force LN2 (rev. 1.0)

18. GA-Z97N-Gaming 5 (rev. 1.0)

19. GA-Z97X-SOC Force (rev. 1.0)

20. GA-Z97X-SOC (rev. 1.0)

21. GA-Z97X-Gaming G1 WIFI-BK (rev. 1.0)

22. GA-Z97X-UD5H-BK (rev. 1.0)

23. GA-Z97X-UD3H-BK (rev. 1.0)

24. GA-Z97X-Gaming G1 (rev. 1.0)

25. GA-Z97X-Gaming GT (rev. 1.0)

26. G1.Sniper Z97 (rev. 1.x)

27. GA-Z97X-Gaming 7 (rev. 1.0)

28. GA-Z97X-Gaming 5 (rev. 1.0)

29. GA-Z97X-Gaming 3 (rev. 1.0)

30. GA-Z97MX-Gaming 5 (rev. 1.0)

31. GA-Z97X-UD7 TH (rev. 1.0)

32. GA-Z97X-UD5H (rev. 1.0)

33. GA-Z97X-UD3H (rev. 1.0)

34. GA-Z97-D3H (rev. 1.0)

35. GA-Z97X-SLI (rev. 1.0)

36. GA-Z97-HD3 (rev. 1.0)

37. GA-Z97M-DS3H (rev. 1.0)

38. GA-Z97M-D3H (rev. 1.0)

39. GA-Z97N-WIFI (rev. 1.0)

H97 Motherboards

1. GA-H97-D3H (rev. 1.1)

2. GA-H97N (rev. 1.1)

3. GA-H97-HD3 (rev. 1.1)

4, GA-H97M-HD3 (rev. 1.1)

5. GA-H97M-D3H (rev. 1.1)

6. GA-H97N-WIFI (rev. 1.1)

7. GA-H97N (rev. 1.0)

8. GA-H97-Gaming 3 (rev. 1.0)

9. GA-H97M-HD3 (rev. 1.0)

10. G1.Sniper H6 (rev. 1.0)

11. GA-H97-D3H (rev. 1.0)

12. GA-H97-HD3 (rev. 1.0)

13. GA-H97M-D3H (rev. 1.0)

14. GA-H97N-WIFI (rev. 1.0)

Z87 Motherboards

1. G1.Sniper Z5 (rev. 1.1)

2. G1.Sniper Z5S (rev. 1.1)

3. G1.Sniper 5 (rev. 1.x)

4. G1.Sniper Z87 (rev. 1.1)

5. G1.Sniper M5 (rev. 1.x)

6. GA-Z87X-OC Force (rev. 1.x)

7. GA-Z87X-OC (rev. 1.x)

8. GA-Z87X-UD7 TH (rev. 2.0)

9. GA-Z87X-UD5 TH (rev. 1.x)

10. GA-Z87X-UD5H (rev. 1.x)

11. GA-Z87X-UD4H (rev. 1.x)

12. GA-Z87X-UD3H (rev. 1.x)

13. GA-Z87X-D3H (rev. 1.x)

14. GA-Z87X-HD3 (rev. 1.1)

15. GA-Z87-HD3 (rev. 1.x)

16. GA-Z87-D3HP (rev. 1.x)

17. GA-Z87-DS3H (rev. 1.1)

18. GA-Z87P-D3 (rev. 1.x)

19. GA-Z87MX-D3H (rev. 1.x)

20. GA-Z87M-D3H (rev. 1.x)

21. GA-Z87N-WIFI (rev. 1.x)

Q87 / B85 Motherboards

1. GA-Q87N (rev. 1.1)

2. GA-Q87M-MK (rev. 1.1)

3. GA-Q87M-D2H (rev. 1.x)

4. GA-Q87TN (rev. 1.0)

5. GA-B85M-HD3-A (rev. 1.0)

6. GA-B85M-DS3H-A (rev. 1.0)

7. GA-B85-HD3-A (rev. 1.0)

8. GA-B85M-D3H (rev. 1.2)

9. GA-B85M-HD3 (rev. 3.0)

10. GA-B85M-DS3H (rev. 3.0)

11. GA-B85M-Gaming 3 (rev. 1.0)

12. G1.Sniper B6 (rev. 1.0)

13. GA-B85-HD3 (rev. 2.1)

14. G1.Sniper B5 (rev. 1.2)

15. GA-B85M-DS3H (rev. 2.0)

16. GA-B85M-HD3 (rev. 2.0)

17. GA-B85N Phoenix-WIFI (rev. 1.1)

18. GA-B85M-D3V (rev. 2.1)

19. GA-P85-D3 (rev. 2.x)

20. GA-B85N-WIFI (rev. 1.1)

21. GA-B85M-D3V (rev. 2.0)

22. GA-B85-D3V (rev. 1.1)

23. G1.Sniper B5 (rev. 1.x)

24. GA-B85-HD3 (rev. 2.0)

25. GA-B85-HD3 (rev. 1.x)

26. GA-P85-D3 (rev. 1.x)

27. GA-B85M-D3H (rev. 1.0/1.1)

28. GA-B85M-HD3 (rev. 1.x)

29. GA-B85M-DS3H (rev. 1.1)

30. GA-B85M-D3V (rev. 1.1)

31. GA-B85M-D2V (rev. 1.1)

32. GA-B85N (rev. 1.1)

33. GA-B85TN (rev. 1.0) - NO

H87 Motherboards

1. GA-H87-D3H (rev. 1.x)

2. GA-H87-HD3 (rev. 1.x)

3. GA-H87M-D3H (rev. 1.x)

4. GA-H87M-HD3 (rev. 1.x)

5. GA-H87N-WIFI (rev. 1.x)

6. GA-H87N-WIFI (rev. 2.0)

7. GA-H87N (rev. 1.1)

8. GA-H87TN (rev. 1.0) - NO

H81 Motherboards

1. GA-H81M-S2H GSM (rev. 1.0)

2. GA-H81M-H (rev. 2.1)

3. GA-H81M-HD3 (rev. 2.0)

4. GA-H81M-S2H (rev. 1.0)

5. GA-H81-D3 (rev. 2.0)

6. GA-H81M-H (rev. 2.0)

7. GA-H81M-S1 (rev. 2.1)

8. GA-H81M-HD2 (rev. 1.0)

9. GA-H81.Amp-UP (rev. 1.0)

10. GA-H81-D3 (rev. 1.0)

11. GA-H81M-HD3 (rev. 1.0)

12. GA-H81M-DS2V (rev. 1.0)

13. GA-H81M-DS2 (rev. 1.0)

14. GA-H81M-D3V (rev. 1.0)

15. GA-H81M-D2V (rev. 1.0)

16. GA-H81M-S2PH (rev. 1.0)

17. GA-H81M-S2PV (rev. 1.0)

18. GA-H81M-H (rev. 1.0)

19. GA-H81N (rev. 1.0)

20. GA-H81TN (rev. 1.0) - NO

X79 / C606 Motherboards

1. G1.Assassin 2 (rev. 1.0)

2. GA-X79-UD7 (rev. 1.0)

3. GA-X79-UD5 (rev. 1.0)

4. GA-X79-UP4 (rev. 1.0)

5. GA-X79-UP4 (rev. 1.1)

6. GA-X79-UD3 (rev. 1.0)

7. GA-X79-UD3 (rev. 1.1)

8. GA-X79S-UP5-WIFI (rev. 1.1)

9. GA-X79S-UP5-WIFI (rev. 1.0)

Z77 Motherboards

1. G1.Sniper 3 (rev. 1.0)

2. G1.Sniper M3 (rev. 1.0)

3. GA-Z77X-UP7 (rev. 1.0)

4. GA-Z77X-UP5 TH (rev. 1.0)

5. GA-Z77X-UD5H-WB WIFI (rev. 1.0)

6. GA-Z77X-UD5H-WB WIFI (rev. 1.1)

7. GA-Z77X-UD5H (rev. 1.0)

8. GA-Z77X-UD5H (rev. 1.1)

9. GA-Z77X-UP4 TH (rev. 1.0)

10. GA-Z77X-UD4H (rev. 1.0)

11. GA-Z77X-UD3H (rev. 1.1)

12. GA-Z77X-UD3H (rev. 1.0)

13. GA-Z77X-D3H (rev. 1.1)

14. GA-Z77X-D3H (rev. 1.0)

15. GA-Z77-HD4 (rev. 1.0)

16. GA-Z77-HD3 (rev. 1.0)

17. GA-Z77-D3H (rev. 1.2)

18. GA-Z77-D3H (rev. 1.1)

19. GA-Z77-D3H (rev. 1.0)

20. GA-Z77-DS3H (rev. 1.0)

21. GA-Z77-DS3H (rev. 1.1)

22. GA-Z77MX-D3H (rev. 1.1)

23. GA-Z77MX-D3H (rev. 1.0)

24. GA-Z77M-D3H-MVP (rev. 1.0)

25. GA-Z77M-D3H-MVP (rev. 1.1)

26. GA-Z77M-D3H (rev. 1.0)

27. GA-Z77N-WIFI (rev. 1.0)

Q77 / B75 Motherboards

1. GA-Q77M-D2H (rev. 1.0)

2. GA-P75-D3 (rev. 1.0)

3. GA-P75-D3 (rev. 1.1)

4. GA-B75N (rev. 1.0)

5. GA-B75M-HD3 (rev. 1.0)

6. GA-B75M-D3H (rev. 1.0)

7. GA-B75M-D3H (rev. 1.1)

8. GA-B75M-D3P (rev. 1.0)

9. GA-B75M-D3V (rev. 1.1)

10. GA-B75M-D3V (rev. 1.0)

11. GA-B75TN (rev. 1.1) - NO

H77 Motherboards

1. GA-H77-DS3H (rev. 1.0)

2. GA-H77-DS3H (rev. 1.1)

3. GA-H77M-D3H (rev. 1.0)

4. GA-H77M-D3H (rev. 1.1)

5. GA-H77N-WIFI (rev. 1.0)

6. GA-H77TN (rev. 1.1) - NO

Z68 Motherboards

1. G1.Sniper 2 (rev. 1.0) - NO

2. GA-Z68X-UD7-B3 (rev. 1.0)

3. GA-Z68XP-UD5 (rev. 1.0)

4. GA-Z68X-UD5-B3 (rev. 1.0)

5. GA-Z68XP-UD4 (rev. 1.3)

6. GA-Z68XP-UD4 (rev. 1.0)

7. GA-Z68X-UD4-B3 (rev. 1.0)

8. GA-Z68XP-UD3P (rev. 1.3)

9. GA-Z68XP-UD3P (rev. 1.0)

10. GA-Z68X-UD3P-B3 (rev. 1.0)

11. GA-Z68X-UD3H-B3 (rev. 1.0)

12. GA-Z68X-UD3H-B3 (rev. 1.3)

13. GA-Z68XP-UD3-iSSD (rev. 1.0)

14. GA-Z68X-UD3-B3 (rev. 1.0)

15. GA-Z68XP-UD3 (rev. 1.3)

16. GA-Z68XP-UD3 (rev. 1.0)

17. GA-Z68XP-D3 (rev. 1.0)

18. GA-Z68A-D3H-B3 (rev. 1.3)

19. GA-Z68A-D3H-B3 (rev. 1.0)

20. GA-Z68A-D3-B3 (rev. 1.0)

21. GA-Z68AP-D3 (rev. 2.0)

22. GA-Z68AP-D3 (rev. 1.0)

23. GA-Z68P-DS3 (rev. 1.0)

24. GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.3)

25. GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.0)

26. GA-Z68MA-D2H-B3 (rev. 1.3)

27. GA-Z68MA-D2H-B3 (rev. 1.0)

28. GA-Z68M-D2H (rev. 1.0)

P67 / H67 Motherboards

1. GA-P67A-UD7-B3 (rev. 1.0)

2. GA-P67A-UD5-B3 (rev. 1.0)

3. GA-P67A-UD4-B3 (rev. 1.1)

4. GA-P67A-UD3P-B3 (rev. 1.1)

5. GA-P67X-UD3-B3 (rev. 1.0)

6. GA-P67A-UD3-B3 (rev. 1.x)

7. GA-P67A-D3-B3 (rev. 1.0)

8. GA-P67A-UD7 (rev. 1.0)

9. GA-P67A-UD5 (rev. 1.0)

10. GA-P67A-UD4 (rev. 1.1)

11. GA-P67A-UD4 (rev. 1.0)

12. GA-P67A-UD3P (rev. 1.1)

13. GA-P67A-UD3P (rev. 1.0)

14. GA-P67A-UD3 (rev. 1.1)

15. GA-P67A-UD3 (rev. 1.0)

16. GA-H67A-UD3H-B3 (rev. 1.1)

17. GA-H67N-USB3-B3 (rev. 1.0)

18. GA-H67MA-UD2H-B3 (rev. 1.1)

19. GA-H67MA-USB3-B3 (rev. 1.0)

20. GA-H67MA-D2H-B3 (rev. 1.1)

21. GA-H67MA-D2H-B3 (rev. 1.0)

22. GA-H67M-D2-B3 (rev. 1.1)

23. GA-H67M-D2-B3 (rev. 1.0)

24. GA-H67A-UD3H (rev. 1.1)

25. GA-H67A-UD3H (rev. 1.0)

26. GA-H67MA-UD2H (rev. 1.1)

27. GA-H67MA-UD2H (rev. 1.0)

28. GA-H67MA-D2H (rev. 1.1)

29. GA-H67MA-D2H (rev. 1.0)

30. GA-H67M-D2 (rev. 1.1)

31. GA-H67M-D2 (rev. 1.0)

Q67 / B65 / H61 Motherboards

1. GA-Q67M-D2H-B3 (rev. 1.0) - NO

2. GA-H61M-S1 (rev. 3.0)

3. GA-P61-USB3-B3 (rev. 1.0)

4. GA-H61M-HD2 (rev. 1.0)

5. GA-H61M-USB3H (rev. 1.0)

6. GA-H61M-USB3-B3 (rev. 1.0) - NO

7. GA-H61M-USB3-B3 (rev. 1.1) - NO

8. GA-H61M-DS2 DVI (rev. 1.0)

9. GA-H61M-DS2H (rev. 2.1)

10. GA-H61M-DS2 (rev. 2.0)

11. GA-H61M-DS2 (rev. 1.0) - NO

12. GA-H61M-DS2 (rev. 1.2) - NO

13. GA-H61M-DS2 (rev. 2.1)

14. GA-H61M-DS2 (rev. 2.2)

15. GA-H61M-D2P-B3 (rev. 1.0)

16. GA-H61MA-D3V (rev. 2.0)

17. GA-H61MA-D3V (rev. 2.1)

18. GA-H61M-S2PV (rev. 2.0) - NO

19. GA-H61M-S2PV (rev. 1.0)

20. GA-H61M-S2PV (rev. 2.1)

21. GA-H61M-S2PV (rev. 2.2)

22. GA-H61M-S2V-B3 (rev. 1.1)

23. GA-H61M-S2P-B3 (rev. 1.0) - NO

24. GA-H61M-S2P-B3 (rev. 1.1) - NO

25. GA-H61M-S2H (rev. 1.2) - NO

26. GA-H61M-S2-B3 (rev. 1.0) - NO

27. GA-H61M-S1 (rev. 2.2)

28. GA-H61N-USB3 (rev. 1.0)

X58 Motherboards

1. G1.Assassin (rev. 1.0) - NO

2. G1.Sniper (rev. 1.0) - NO

3. G1.Guerrilla (rev. 1.0) - NO

4. GA-X58A-OC (rev. 1.0) - NO

5. A-X58A-UD9 (rev. 1.0) - NO

6. GA-X58A-UD7 (rev. 2.0) - NO

7. GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) - NO

8. GA-X58A-UD5 (rev. 2.0) - NO

9. GA-X58A-UD5 (rev. 1.0) - NO

10. GA-X58A-UD3R (rev. 2.0) - NO

11. GA-X58A-UD3R (rev. 1.0) - NO

12. GA-X58-USB3 (rev. 1.0) - NO

13. GA-EX58-EXTREME (rev. 1.0) - NO

14. GA-EX58-UD5 (rev. 1.0) - NO

15. GA-EX58-UD4P (rev. 1.0) - NO

16. GA-EX58-UD3R (rev. 1.0/1.1) - NO

17. GA-EX58-UD3R (rev. 1.6) - NO

18. GA-EX58-UD3R (rev. 1.7) - NO

NM70 / Bay Trail-D Motherboards

1. GA-C1037UN (rev. 2.0) - NO

2. GA-C1037UN (rev. 1.0) - NO

3. GA-C1007UN-D (rev. 1.0) - NO

4. GA-C847N-D (rev. 1.0) - NO

5. GA-J1900N-D3V (rev. 1.x) - NO

6. GA-J1800N-D2P (rev. 1.0) - NO

7. GA-J1800N-D2H (rev. 1.x) - NO

990FX / 990X / 970 Motherboards

1. GA-990FXA-UD3 R5 (rev. 1.0) - NO

2. GA-990FXA-UD5 R5 (rev. 1.0) - NO

3. GA-990FXA-UD5 (rev. 3.1) - NO

4. GA-990FXA-UD7 (rev. 3.0) - NO

5. GA-990FXA-UD7 (rev. 1.x) - NO

6. GA-990FXA-UD5 (rev. 3.0) - NO

7. GA-990FXA-UD5 (rev. 1.x) - NO

8. GA-990FXA-UD3 (rev. 4.0) - NO

9. GA-990FXA-UD3 (rev. 3.0) -NO

10. GA-990FXA-UD3 (rev. 1.1) - NO

11. GA-990FXA-UD3 (rev. 1.0) - NO

12. GA-990XA-UD3 (rev. 1.x) - NO

13. GA-970A-DS3P (rev. 2.0) - NO

14. GA-970A-UD3P (rev. 2.0) - NO

15. GA-970A-D3P (rev. 2.0) - NO

16. GA-970A-UD3P (rev. 1.0) - NO

17. GA-970A-DS3P (rev. 1.0) - NO

18. GA-970A-UD3 (rev. 3.0) - NO

19. GA-970A-UD3 (rev. 1.2) - NO

20. GA-970A-UD3 (rev. 1.0/1.1) - NO

21. GA-970A-D3P (rev. 1.0) - NO

22. GA-970A-DS3 (rev. 3.0) - NO

23. GA-970A-DS3 (rev. 1.1) - NO

24. GA-970A-DS3 (rev. 1.0) - NO

25. GA-970A-D3 (rev. 3.0) - NO

26. GA-970A-D3 (rev. 1.4) - NO

27. GA-970A-D3 (rev. 1.0/1.1) - NO

A88X / A85X Motherboards

1. GA-F2A88XM-D3H (rev. 3.1) - NO

2. G1.Sniper A88X (rev. 3.0) - NO

3. GA-F2A88X-UP4 (rev. 3.0) - NO

4. GA-F2A88X-D3H (rev. 3.0) - NO

5. GA-F2A88XM-HD3 (rev. 3.0/3.1) - NO

6. GA-F2A88XM-D3H (rev. 3.0) - NO

7. GA-F2A88XM-DS2 (rev. 3.0/3.1) - NO

8. GA-F2A88XN-WIFI (rev. 3.0) - NO

9. GA-F2A85X-UP4 (rev. 1.0) - NO

10. GA-F2A85X-D3H (rev. 1.0) - NO

11. GA-F2A85XM-HD3 (rev. 1.0) - NO

12. GA-F2A85XM-D3H (rev. 1.0) - NO

13. GA-F2A85XM-DS2 (rev. 1.0) - NO

14. GA-F2A85XN-WIFI (rev. 1.0) - NO

A78 / A75 Motherboards

1. GA-F2A78M-HD2 (rev. 3.1) - NO

2. GA-F2A78M-D3H (rev. 4.0) - NO

3. GA-F2A78M-HD2 (rev. 3.0) - NO

4. GA-F2A78M-D3H (rev. 3.0) - NO

5. GA-F2A75M-D3H (rev. 3.0) - NO

6. GA-F2A75M-HD2 (rev. 3.0) - NO

7. GA-F2A75M-HD2 (rev. 1.2) - NO

8. GA-F2A75M-D3H (rev. 1.2) - NO

9. GA-F2A75M-D3H (rev. 1.1) - NO

10. GA-F2A75M-D3H (rev. 1.0) - NO

11. GA-A75-UD4H (rev. 1.0) - NO

12. GA-A75-D3H (rev. 1.0) - NO

13. GA-A75M-UD2H (rev. 1.0) - NO

14. GA-A75M-D2H (rev. 1.0) - NO

15. GA-A75M-DS2 (rev. 3.0) - NO

16. GA-A75M-S2V (rev. 1.0) - NO

A68H / A58 / A55 Motherboards

1. GA-F2A68HM-H (rev. 1.1) - NO

2. GA-F2A68HM-HD2 (rev. 1.0) - NO

3. GA-F2A68HM-H (rev. 1.0) - NO

4. GA-F2A68HM-DS2H (rev. 1.0) - NO

5. GA-F2A68HM-DS2 (rev. 1.0) - NO

6. GA-F2A58M-S1 (rev. 3.0/3.1) - NO

7. GA-F2A58M-HD2 (rev. 3.x) - NO

8. GA-F2A58M-DS2 (rev. 3.x) - NO

9. GA-F2A55M-S1 (rev. 3.0) - NO

10. GA-F2A55M-DS2 (rev. 3.0) - NO

11. GA-F2A55M-HD2 (rev. 3.0) - NO

12. GA-F2A55M-HD2 (rev. 1.0) - NO

13. GA-F2A55M-DS2 (rev. 1.0) - NO

14. GA-A55M-S2V (rev. 1.1) - NO

15. GA-A55M-DS2 (rev. 2.1/2.2) - NO

16. GA-A55M-DS2 (rev. 2.0) - NO

17. GA-A55M-DS2 (rev. 1.1) - NO

18. GA-A55M-DS2 (rev. 1.0) - NO

AM1 Motherboards

1. GA-AM1M-S2H (rev. 1.0) - NO

2. GA-AM1M-S2P (rev. 1.0) - NO

MSI

OVERCLOCKING

1. X99A XPOWER AC - NO

2. X99S XPOWER PC - NO

3. X99A MPOWER - NO

4. X995 MPOWER - NO

5. Z97 XPOWER AC

6. Z97 MPOWER MAX PC

7. Z97 MPOWER

8. Z87 XPOWER

9. Z87 MPOWER MAX AC

10. Z87 MPOWER MAX

11. Z87 MPOWER

12. Z87 MPOWER SP

GAMING

1. Z99A GAMING 9 ACK - NO

2. X99S GAMING 9 ACK - NO

3. Z99S Gaming 9 AC - NO

4. Z99A GAMING 7 - NO

5. X99S GAMING 7 - NO

6. Z97A Gaming 9 ACK

7. Z97 Gaming 9 ACK

8. Z97 Gaming 9 AC

9. Z97A GAMING 7

10. Z97 GAMING 7

11. Z97A GAMING 6

12. Z97 GAMING 5

13. Z97 GAMING 3

14. Z97-GD65 GAMING

15. Z97-G45 GAMING

16. Z97M GAMING

17. Z971 GAMING ACK

18. Z971 GAMING AC

19. H97 GAMING 3

20. Z87-GD65 GAMING

21. Z87-G45 GAMING

22. Z87-G43 GAMING

23. Z87M GAMING

24. Z87I GAMING AC

25. Z77A-GD65 GAMING - NO

26. Z77A-G45 GAMING - NO

27. Z77A-G43 GAMING - NO

28. B85M GAMING

29. 990FXA GAMING - NO

30. 970 GAMING

31. A88X-G45 GAMING - NO

32. A88X-G45 GAMING - NO

33. A88XM GAMING – NO

ECO

1. H97M ECO

2. B85M ECO

3. H81M ECO

MORE MSI X99, X79 BOARDS

1. X99S SLI Krait Edition - NO

2. X99A SLI PLUS - NO

3. X99A SLI Krait Edition - NO

4. X995 SLI PLUS – NO

MORE MSI Z97 BOARDS

1. Z97S SLI Krait Edition

2. Z97 GUARD-PRO

3. Z97S SLI PLUS

4. Z97-G55 SLI

5. Z97 U3 PLUS

6. Z97M-G43

7. Z97 PC Mate

8. Z97I AC

ASROCK

X99 Motherboards

1. X99 OC Formula/3.1

2. X99 OC Formula

3. Fatal1ty X99 Professional/3.1

4. Fatal1ty X99 Professional

5. Fatal1ty X99X Killer/3.1

6. Fatal1ty X99X Killer

7. Fatal1ty X99M Killer/3.1

8. Fatal1ty X99M Killer

9. X99 WS-E/10G

10. X99 WS-E

11. X99 WS

12. X99 Extreme 11

13. X99 Extreme6/3.1

14. X99 Extreme6/ac

15. X99 Extreme6

16. X99 Extreme4/3.1

17. X99 Extreme4

18. X99M Extreme4

19. X99 Extreme3

20. X99E-ITX/ac

X79 Motherboards

1. X79 Extreme6 - NO

2. X79 Extreme4 – NO

Z97 Motherboards

1. Z97 OC Formula

2. Z97M OC Formula

3. Z97 Extreme9

4. Z97 Extreme6/ac

5. Z97 Extreme5/3.1

6. Z97 Extreme6

7. Z97 Extreme4/3.1

8. Z97 Extreme4

9. Z97 Extreme3

10. Z97 Pro4

11. Z97M Pro4

12. Z97 Anniversary

13. Z97M Anniversary

14. Z97 Pro3

15. Z97M-ITX/ac

16. Z97E-ITX/ac

17. Fatal1ty Z97 Professional

18. Fatal1ty Z97X Killer/3.1

19. Fatal1ty Z97X Killer

20. Fatal1ty Z97 Killer/3.1

21. Fatal1ty Z97 Killer

22. Fatal1ty Z97M Killer